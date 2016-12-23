籃網遭勇士逆轉 教練：失誤過多

美NBA布魯克林籃網隊今晚主場迎戰強敵金州勇士隊遭逆轉，總教練艾特金森稱許勇士下半場表現優異，而籃網失誤太多，同時第3節魔咒也必須設法改善。

籃網晚上在主場優勢下，將士用命，打了半場好球，但第3節魔咒再現，最後一節又後繼無力，終場遭逆轉，以101比117，輸了16分。

總教練艾特金森（Kenny Atkinson）賽後說，金州勇士隊下半場打出強度與能量，贏球沒話說。他們的防守侵略性十足，相當有企圖心，「反觀我們失誤太多了，保護球的工作還得再做好些。」

不過，艾特金森稱讚自家子弟兵今晚表現，很有拼勁，有競爭力，打得很有能量。但還是得檢討第3節或下半場魔咒的問題。

艾特金森認為，籃網心理及體能上還要再強化，尤其面對如此強勁對手，上半場又是領先，下半場如何保持戰果很重要，總得想出辦法。

艾特金森也發現勇士下半場強勢防守，破解籃網擋拆，反守為攻，把籃網隊形打亂，儘管叫停，效果依舊有限。他說，畢竟勇士是聯盟裡最強2隊之一，最擅長抄球。1051223

(中央社)