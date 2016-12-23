陸女大生全裸墜樓排除他殺 網友撻伐

山東齊魯師範學院高新校區18日凌晨發生女大生裸體墜樓事件。警方昨天宣布排除他殺，校方則宣稱死者有裸睡習慣，身上的傷痕可能是跳樓時造成的。這些說法引起大陸網友撻伐。

死者家屬表示，女學生在家中從未有裸睡習慣，且家屬發現，女學生死亡當天的通話紀錄都不見了，通訊軟體內的資料也都被刪除。

綜合齊魯晚報等陸媒報導，死亡的女學生家住山東省臨沂市，是山東齊魯師範學院商務英語學系學生。

女學生的媽媽表示，17日晚間曾接獲女兒電話哭訴，表示遭到同學排斥，謾罵。而她在次日凌晨又接到女兒電話說「媽媽啊，妳快來啊，我馬上就想見到妳」。

死者母親表示，當時她反問女兒是否遇到壞人了？女兒回答，而且他們要逼死自己。當她詳問女兒細節時，女兒只不斷重複「不知道」，隨後電話就掛斷了。家屬當下覺得有異，準備出發趕赴學校時，便接獲校方通知女兒已經送醫。

對此，當地警方昨天表示，認定排除他殺，死者屬於跳樓自殺身亡。對於死者墜樓時全身赤裸，校方則宣稱，死者同學說女學生有裸睡的習慣，且未與同學不和。此外，校方徵得警方同意後，已讓死者的3名室友回家。

但死者家屬表示，女學生在家中從未有裸睡習慣，且校方轉交女學生手機後，家屬發現死亡當日的通話紀錄都不見了，通訊軟體內的資料也都被刪除。

這起事件引起大批大陸網友關注，撻伐校方與警方的說法。並有許多網友在網路上呼籲更多人關注，避免事件被蒙混過去。

截至23日中午，這起事件的微博相關搜尋次數已超過20萬次，且登上微博即時熱搜前10名。

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(中央社)