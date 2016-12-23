中共政經深入南亞 引起印度警惕

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中國大陸對印度的包圍網持續擴大，包括共軍明年2月將與尼泊爾舉行首次聯合軍演，上海、深圳證交所等組成的財團競標巴基斯坦證交所40%股權，都引起印度警惕與關注。

中國大陸和印度除領土糾紛外，近來因中國大陸強化與印度周邊的巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡等關係，同時推動「中巴經濟走廊」橫跨巴基斯坦控制、與印度有領土紛爭的克什米爾，並取得巴基斯坦瓜達爾港經營權，潛艦也頻頻出入印度洋，都讓印度如芒刺在背，認為中國大陸正在包圍印度。

最近，中國大陸再度強化對印度的包圍網，除以保護「中巴經濟走廊」安全為由在瓜達爾港駐軍，「印度人報」（The Hindu）報導，共軍準備於明年2月10日與尼泊爾舉行首次聯合軍事演習，代號為「Pratikar-1」。

這項聯合演習是尼泊爾陸軍參謀長契崔（RajendraChhetri）今年3月訪問北京時，與共軍達成強化軍事關係的共識，因而籌備這項聯合軍演，雙方對外宣稱，演習內容是強化尼泊爾部隊應付國際恐怖組織劫持人質等事件的演練。

即使如此，印度新德里的國防研究與分析研究院研究員穆尼（S.D. Muni）認為，尼泊爾與中國大陸舉行聯合軍演，雖未違反尼泊爾與印度在1950年簽署的印度尼泊爾和平友好條約，但這項演習仍非比尋常。

由於中共當局把進行西藏獨立運動的藏人描述為「恐怖分子」，穆尼指出，這項中尼聯合軍演可能瞄準藏人。

由於印度政府庇護西藏流亡政府，加上尼泊爾與共軍首次進行聯合軍演後，將打開雙方強化軍事關係之門，讓印度當局相當關注。

另外，身為亞洲表現最好的證券市場之一的巴基斯坦證交所，昨天宣布由中國金融期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所和兩家巴基斯坦金融機構等組成的財團，成為巴基斯坦證交所40%股權的競標最高出價者。

中共透過入股和併購的方式，擴張在南亞的經濟金融影響力，同樣也引起印度關注。1051223

(中央社)