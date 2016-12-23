勇士逆轉籃網 林書豪自責球沒保護好
美NBA布魯克林籃網隊今晚主場迎戰強敵金州勇士隊遭逆轉，台裔球星林書豪差點拿下「準大三元」，不過賽後他頗為自責，認為自己下半場失誤太多，沒有把球保護好。
巴克萊中心球場今晚爆滿，籃網在主場優勢下，將士用命，打了半場好球，唯第3節魔咒再現，最後一節又後繼無力，終場遭逆轉，以101比117，輸了16分。
林書豪晚上先發，上場32分鐘，是傷後復出以來上場時間最久的1場，攻下10分、8籃板、11助攻「準大三元」，還有2抄截、2火鍋，2記3分線，表現不錯，但也發生多次失誤。總教練艾特金森（Kenny Atkinson）告訴豪小子，受傷復出後能有如此表現，很不錯。
林書豪則稱許隊友今晚表現出色，以他們為榮，大家都非常賣力，他主司控球後衛，就是要協助隊友，讓大家有更好的發揮。
他還提及勇士隊是另一等級的球隊，晚上賽事是很好的學習經驗，籃網是一支新隊伍，相信會愈來愈好。
籃網明天還有另一場硬仗，移師作客強敵克里夫蘭騎士隊，美東時間26日再回到主場，出戰林書豪老東家夏洛特黃蜂隊。1051223
(中央社)
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