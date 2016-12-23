推廣員林農產品 大葉大學設計餐點

為推廣員林在地農特產品，員林市公所和大葉大學餐旅學系合作，推出以百果山農特產品製作的酥皮雪裡紅包子、釆頭酥等。希望為農民創造收益，促進產業發展。

員林市長張錦昆今天和大葉大學校長歐嘉瑞簽下產學合作意向書，宣布啟動「百百果百百吃」計畫，大葉大學觀光餐旅學院院長葉忠興、餐旅管理學系主任吳淑姿等人則作見證。

張錦昆說，員林市水果種植的面積約有680多公頃，尤其像是百果山一帶盛產水果，用來作蜜餞加工，不過隨著蜜餞產業面臨轉型挑戰，加上又有進口水果的競爭，因此特別和大學餐旅學系合作，尋求出路。

歐嘉瑞表示，學校強調學用合一，教導學生理論與實務兼具，餐旅學系利用百果山的水果特產設計了可作為伴手禮的「酥皮雪裡紅包子」以及「釆頭酥」，同時開發系列水果料理，希望提升農特產品的經濟價值，成為員林農業觀光休閒的特色。

大葉大學餐旅系這次為員林市開發出的餐點「酥皮雪裡紅包子」和「釆頭酥」，運用百果山農特產，酥皮雪裡紅包子靈感來自港式酥皮叉燒包，結合雪裡紅；釆頭酥則是菜脯內餡的鹹香點心；另外也設計養生保健的水果餐，讓來到員林旅遊的遊客有水果餐享用。1051223

(中央社)