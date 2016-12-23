中原大學8公尺黑板畫 校園變耶誕樂園

中原大學4名學生創造一幅8公尺寬的黑板畫，以類似魚眼鏡頭帶出校園地標建築，再加上濃厚的雪地風情和耶誕節景物。（中原大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 105年12月23日

中原大學4名學生創造一幅8公尺寬的黑板畫，以類似魚眼鏡頭帶出校園地標建築，再加上濃厚的雪地風情和耶誕節景物，從構思到完成，耗費整整1個月的時間。

黑板畫創作於建築系學生吳孟軒、潘俞君、鄭楷勳、杜承翰4人之手，裡頭包含中原地標十字架鐘塔等校園景觀，並巧妙融入耶誕氣息，例如門口噴水池化身為旋轉木馬，圖書館旁多了耶誕樹林。

創作者潘俞君透過校方表示，當初本是要以巴洛克風格呈現校園風景，但半成品被放在網路上，引來許多「網路神人」將校園的噴水池後製成各種KUSO圖案，因此激發她們的靈感，把校園打造成充滿耶誕氣氛的冬季樂園。

潘俞君提到，她們4人平時不容易約到聚集繪畫的時間，多半是在線上討論想法，下課有空就到黑板前報到，常常待到深夜，學校警衛來關門趕人才捨不得地離開。為了讓整幅畫呈現魚眼鏡頭效果，很多畫好的景物，又被擦掉重畫。

室內設計系副教授魏主榮表示，當初在「樂學園」中設置這塊大黑板，就是希望學生盡情揮灑創意。啟用之初，建築所學生張婷繪製的「清明上河圖」堪稱經典，未來也將召集學生繪製四季校園等不同主題。1051223

(中央社)