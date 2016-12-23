中原大學8公尺黑板畫 校園變耶誕樂園
中原大學4名學生創造一幅8公尺寬的黑板畫，以類似魚眼鏡頭帶出校園地標建築，再加上濃厚的雪地風情和耶誕節景物，從構思到完成，耗費整整1個月的時間。
黑板畫創作於建築系學生吳孟軒、潘俞君、鄭楷勳、杜承翰4人之手，裡頭包含中原地標十字架鐘塔等校園景觀，並巧妙融入耶誕氣息，例如門口噴水池化身為旋轉木馬，圖書館旁多了耶誕樹林。
創作者潘俞君透過校方表示，當初本是要以巴洛克風格呈現校園風景，但半成品被放在網路上，引來許多「網路神人」將校園的噴水池後製成各種KUSO圖案，因此激發她們的靈感，把校園打造成充滿耶誕氣氛的冬季樂園。
潘俞君提到，她們4人平時不容易約到聚集繪畫的時間，多半是在線上討論想法，下課有空就到黑板前報到，常常待到深夜，學校警衛來關門趕人才捨不得地離開。為了讓整幅畫呈現魚眼鏡頭效果，很多畫好的景物，又被擦掉重畫。
室內設計系副教授魏主榮表示，當初在「樂學園」中設置這塊大黑板，就是希望學生盡情揮灑創意。啟用之初，建築所學生張婷繪製的「清明上河圖」堪稱經典，未來也將召集學生繪製四季校園等不同主題。1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。