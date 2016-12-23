男童偷錢 母親竟罰全裸跪路邊

新北市新莊區中港路昨晚突然出現一名年約10歲的男童，在攝氏18度的低溫中全裸罰跪，男童背部、臀部及大腿，還疑似有被藤條打過的痕跡，不少民眾見狀上前關心，才得知男童因為偷錢遭母親處罰，但昨晚氣溫驟降，男童當眾遭罰受寒又受辱，也讓民眾直呼：「太誇張！」

新莊警分局表示，由於昨晚警方並未接獲民眾報案，民眾所述男童疑似遭不當體罰情形，警方目前不便介入處理。

(中時)