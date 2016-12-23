男童偷錢虎媽罰全裸跪路邊 社會局：無通報記錄

我要評比

新莊中港路麥當勞附近，昨傳出有名十歲男童因為偷母親錢，卻不承認，遭母親懲罰全身赤裸跪在馬路邊，民眾擔心小男童身體受寒，趕緊拿外套罩住他，並與母親溝通。

新北市社會局表示，清查後該男童並沒有相關通報記錄，初步了解是孩子有行為議題，母親才會懲罰他，卻時有些管教過當，今下午已派社工前往了解，再評估是否進一步介入。

(中時)