消防員化身聖誕老人 宣導防火知識

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鹽水國小幼兒園小朋友體驗打火射水，強力的水柱讓孩童有些拿不穩，但也都體認到消防員打火的辛苦。（萬于甄攝）

近來因新營火警案，消防局加強宣導居家安裝住宅用火災警報器。（萬于甄攝）

小朋友實際演練遇到燒燙傷時，正確的處理方式。（萬于甄攝）

台南市消防局第一救護大隊鹽水分隊消防員化身聖誕老公公，向鹽水國小幼兒園孩童宣導防災知識，並讓小朋友實際演練燒燙傷處理方式、體驗消防射水等，在聖誕節前夕帶給孩童一份平安的聖誕節禮物。

為加深孩童消防知識，鹽水分隊消防員化身聖誕老公公，宣導平時用水用電安全、燒燙傷安全處理步驟，讓原本教條式的講解，變得生動活潑，而聖誕老公公的造型也成功抓住小朋友目光，各個目不轉睛地聆聽。

另外，孩童也拿著消防瞄子體驗打火射水，小小的雙手雖然有些抓不穩水帶，但也都體認到消防員救災時的辛苦。

近來因新營鐵皮屋火警造成憾事，消防局加強宣導安裝住宅用火災警報器，因人類在睡夢時的聽覺相較嗅覺靈敏，住宅用火災警報器若偵測到火災初期，會立即發出高分貝音量警報聲，就能驚醒及早應變，爭取黃金時間逃命。

(中時)