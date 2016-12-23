消防員化身聖誕老人 宣導防火知識
台南市消防局第一救護大隊鹽水分隊消防員化身聖誕老公公，向鹽水國小幼兒園孩童宣導防災知識，並讓小朋友實際演練燒燙傷處理方式、體驗消防射水等，在聖誕節前夕帶給孩童一份平安的聖誕節禮物。
為加深孩童消防知識，鹽水分隊消防員化身聖誕老公公，宣導平時用水用電安全、燒燙傷安全處理步驟，讓原本教條式的講解，變得生動活潑，而聖誕老公公的造型也成功抓住小朋友目光，各個目不轉睛地聆聽。
另外，孩童也拿著消防瞄子體驗打火射水，小小的雙手雖然有些抓不穩水帶，但也都體認到消防員救災時的辛苦。
近來因新營鐵皮屋火警造成憾事，消防局加強宣導安裝住宅用火災警報器，因人類在睡夢時的聽覺相較嗅覺靈敏，住宅用火災警報器若偵測到火災初期，會立即發出高分貝音量警報聲，就能驚醒及早應變，爭取黃金時間逃命。
(中時)
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