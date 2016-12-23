參加完成龍新片首映 男星機場倒下送醫急救

黃子韜昨參加《鐵道飛虎》首映，之後在機場倒下送醫。（圖／達志影像；取自新浪娛樂）

23歲大陸男星黃子韜去年離開所屬韓團EXO，將事業重心放回大陸發展，近日他與影壇大哥成龍合作新片《鐵道飛虎》，昨(22日)他參加完電影首映後便趕往機場，繼續進行下個行程，或許是近來溫差大、工作忙，黃子韜竟被網友目擊在機場當眾倒下送醫，讓粉絲相當心疼。

昨網友爆料黃子韜在機場暈倒送醫，送機的粉絲透露，黃子韜到機場後一直低著頭閉目養神、臉色蒼白，看似身體狀況很差，工作人員見狀便伸手攙扶，沒想到一個不注意，黃子韜便在眾目睽睽下軟腳癱倒，引起現場一陣騷動，之後便坐著輪椅送往醫院急救吊點滴，目前暫時不知道病因。

而黃子韜出道以來，身體狀況備受粉絲關注，去年他退團前便因腳部靭帶撕裂，被網友拍到跛腳照片，單飛後演唱會前夕，也曾傳出他疑似住院的照片，如今又傳昏倒，不禁讓人聯想到他的前隊友張藝興（Lay）今年10月也曾在機場昏倒，只能說身為人氣小鮮肉，背後所付出的代價與辛勞超乎常人想像。

(中時電子報)