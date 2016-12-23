小精靈變高手 洪若華台首位獲美大學邀就讀
目前就讀楊梅高中體育班的洪若華，1周前在美國聖地牙哥舉行的艾倫貝德利國際青少年錦標賽勇奪女子組總冠軍，今年憑著在美國多場比賽打出優異成績，獲得包括全球大學名校哈佛、史丹佛等在內共18所學校，提供獎學金邀約就讀，明年高中畢業後就循旅美好手潘政琮、龔怡萍、陳彥寧之路，從美國大學繼續高球生涯。
為了兼顧學業與打球，洪若華將從有意提供4年全額獎學的奧勒岡與喬治亞大學，2選1，屆時將是第1位本土高球選手，獲得美國大學提供獎學金就讀的台灣高球選手。
今年17歲的洪若華，身體只有159公分，卻也因為身材矮小，才走上高球之路。原來她幼稚園就開始練體操，直到小學畢業才跟著父親改打小白球，她曾打趣說：「體操選手都很小隻，我是因為變胖才沒打高爾夫球。」
雖然12歲高球才起步，但洪若華很快就在高球場上嶄露頭角，14歲2013年就獲培訓的揚昇球場推薦，參加第1屆LPGA台灣錦錦標賽，成了最年輕參賽選手，近1、2球技進步更加快速，常以業餘選手身份參加女台巡職業賽，今年1月在女台巡仰德TLPGA公開賽首輪就打出並列領先佳績，最終獲得業餘組冠軍。
另在國內外業餘比賽更是常勝軍，國內贏過台灣業餘錦標賽、全國夏季排名賽與佛度盃總冠軍；今年7月繼在世界青少年錦標賽獲得並列第4後，上周再於艾倫貝德利國際青少年錦標賽勇奪女子組總冠軍，吸引美國多所大學青睞，競相爭取提供獎學金入學。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。