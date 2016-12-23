小精靈變高手 洪若華台首位獲美大學邀就讀

17歲業餘高球選手洪若華，獲美大學提供獎學金邀請就讀。(TLPGA提供資料照)

目前就讀楊梅高中體育班的洪若華，1周前在美國聖地牙哥舉行的艾倫貝德利國際青少年錦標賽勇奪女子組總冠軍，今年憑著在美國多場比賽打出優異成績，獲得包括全球大學名校哈佛、史丹佛等在內共18所學校，提供獎學金邀約就讀，明年高中畢業後就循旅美好手潘政琮、龔怡萍、陳彥寧之路，從美國大學繼續高球生涯。

為了兼顧學業與打球，洪若華將從有意提供4年全額獎學的奧勒岡與喬治亞大學，2選1，屆時將是第1位本土高球選手，獲得美國大學提供獎學金就讀的台灣高球選手。

今年17歲的洪若華，身體只有159公分，卻也因為身材矮小，才走上高球之路。原來她幼稚園就開始練體操，直到小學畢業才跟著父親改打小白球，她曾打趣說：「體操選手都很小隻，我是因為變胖才沒打高爾夫球。」

雖然12歲高球才起步，但洪若華很快就在高球場上嶄露頭角，14歲2013年就獲培訓的揚昇球場推薦，參加第1屆LPGA台灣錦錦標賽，成了最年輕參賽選手，近1、2球技進步更加快速，常以業餘選手身份參加女台巡職業賽，今年1月在女台巡仰德TLPGA公開賽首輪就打出並列領先佳績，最終獲得業餘組冠軍。

另在國內外業餘比賽更是常勝軍，國內贏過台灣業餘錦標賽、全國夏季排名賽與佛度盃總冠軍；今年7月繼在世界青少年錦標賽獲得並列第4後，上周再於艾倫貝德利國際青少年錦標賽勇奪女子組總冠軍，吸引美國多所大學青睞，競相爭取提供獎學金入學。

(中時電子報)