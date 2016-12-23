300萬片光碟 星空地景換新裝

位於基隆的擁恆文創園區，日前以400萬支寶特瓶打造梵谷名畫「星空草原」地景，今天正式換上新裝，改舖上300萬片光碟，在歲末寒冬之際，繼續徜徉在1萬3000坪草原。

負責策展的新銳藝術家羅詠聖說，光碟是科技時代更迭過程中的共同符號，它儲存著大家最重要的回憶，這次特別重新拼湊300萬片光碟，集結民眾的記憶磁場，除盼能提升正能量外，也藉此點綴出天、地光影之間的地景藝術。

園區並在一旁打造充滿科技感的半透明主題館「夢想心連星主題館」。羅詠聖說，「記憶會過去，但會讓未來更加鮮明」，設置主題館主要目的是為了讓人們重新對過往的夢想產生信心，回憶最初衷的夢想和理想。

民眾只要將心願輸入到控制台內，就會自動產生一段摩斯電碼，按下發送鈕，願望就會發送到資料庫內，每到整點時，透過設置在湖中央的碟型發射站，將心願隨著五光四射的光束發送到星空。

不只如此，民眾還能在現場列印心願摩斯電碼明信片帶回家留念，還可下載「夢想心連星」APP，搜尋自己的本命星，全程紀錄夢想朝本命星前進的完整旅程。1051223

(中央社)