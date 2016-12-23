住宅法三讀 內政部長葉俊榮一一點名立委感謝

立法院今天上午三讀《住宅法》修正案，確立社會住宅中「弱勢保障」相關規定。內政部長葉俊榮下午與媒體茶敘，他在會中花了15分鐘，感謝內政部同仁對新政策、議題的支持，以及行政團隊跨部會協調，更一一點名在法案中有發言、提出建議的立委，感激在此朝野氛圍下，讓法案順利三讀，非常難得。

立法院原規畫周二三讀《住宅法》，卻因藍委黃昭順「不在場」，才會讓法案拖至周五才能繼續三讀。葉俊榮對此還說，他感謝民進黨團柯建銘總召去道歉，以利法案順利通過，他也能體諒黃昭順的堅持，並在關鍵時刻，成全大局，相互尊重，這一點令他印象深刻。

葉俊榮不只感激朝野黨鞭柯建銘、廖國棟、徐永明、李鴻鈞的支持，出席朝野協商並簽字，更感謝不分區立委吳玉琴對弱勢權益的堅持以及尤美女對人權、迫遷議題的重視，「讓行政部門有被支撐的感覺。」

葉俊榮還特別點名原住民立委對法案中的原民權益之重視，盛讚是「原住民的大團結」，因此原民立委鄭天財、高潞・以用、高金素梅均被點名，他也承諾會把原民保障這一塊做好。

至於外界擔憂社會住宅推動「南冷北熱」的情況，以及內政部民調有1成民眾擔心社會住宅造成治安問題等，葉俊榮強調，這些聲音內政部都有聽到，未來推動時也會重視。

(中時)