五福國中與京都中學校 締結姊妹校

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五福國中與京都立命館大學附設中學校今天締結姊妹校簽約。（吳江泉攝）

來訪6位日本學生與五福國中擔任學伴的學生，一起到班級進行歌唱快閃，散播歡樂。（吳江泉攝）

五福國中致力推展國際教育，與日本京都立命館大學附設中學校互動交流長達3年，已建立豐厚的情誼，兩校於今（23日）正式簽訂為姊妹校。

兩校締結姊妹校簽約儀式今天上午在五福國中舉行，由校長陳宗慶與日本京都立命館大學附設中學校副校長竹中宏文，代表簽署完成兩校締結姊妹校簽約，並交換紀念品，未來將加強兩校師生互訪交流，以及教材、課程與師資交換，並進行有關教育、學術等共同研究交流等。

雙方簽約後，竹中宏文副校長隨即換穿聖誕裝，偕同陳宗慶校長、家長會成員到各班發送糖果，共同來訪六位日本學生，與五福國中擔任學伴的學生，一起到班級進行歌唱快閃，散播歡樂。

陳宗慶表示，自2014年冬天，京都立命館大學附設中學校第一次來台，參加高雄市政府教育局舉辦的亞洲學生交流計畫(ASEP)活動，當時就是由五福國中負責接待，翌年春天立命館辦理「全球學生高峰會議」，有十幾個國家的學校師生受邀參加，五福國中就是台灣唯一的出席代表。

兩校交流互訪3年，日本京都立命館大學附設中學校，每年均選在聖誕節前後來台，五福國中親師生除了舉辦盛大的迎賓活動，邀請校內特殊社團合唱團與絲竹團擔綱演出，也會規劃豐富多元的特色活動。

內容包括入班學習，實作課程與參訪活動，如彩繪玻璃、鳳梨酥DIY、包水餃、動手玩科學、參觀美麗島站光之穹頂、駁二特區、茄萣濕地的生態之旅等，過程學生用英語解說，以磨練學生的口說能力。另五福國中也搭配每年感恩多謝的才藝活動，安排日本學生演出，彼此有機會互動，留下更深刻的美好回憶。

此次締结姊妹校，五福國中從九月份開學之後，就開始招募接待家庭，兩校老師持續書信溝通，意見的交換，就是希望把活動辦得妥當，也讓自己學校學生學習接待、體驗成長，走向國際化。也期許兩校親師生日後有更多的交流，共同推動國際教育與英語教育，讓兩校的情誼更加深厚。

(中時)