馮世寬自信能破共軍封鎖 陸媒：講笑話

國防部長馮世寬。（本報資料照片）

面對中國解放軍退役中將直言2020年，共軍將會封鎖台灣，國防部長馮世寬自信表示，國軍有能力不靠外援，自行突破封鎖。陸媒評國防部長馮世寬奇葩言行與阿Q式的樂觀與自信，奉獻不少精彩笑話。

陸媒《環球網》評論馮世寬為「阿Q部長」，如此「阿Q式的樂觀、自信」，有如滔滔江水，源源不斷，用之不竭，奉獻不少笑話。從今年7月，雄三飛彈誤射事件，造成1死3傷，馮世寬倚靠蔡英文相挺，續保其位；不久，又陸續發生官軍虐狗，馮世寬出面道歉；放話4萬砲彈送太平島，結果是馮世寬搞烏龍；阿立事件中，國防部打臉國防部長等。即便發生諸多事件，馮世寬仍自評「超過一百分」。

《環球網》說，中國解放軍南京軍區前副司令員、中將王洪光日前表示，2020年將以小時計算，奪取台灣。而馮世寬22日接受質詢時自信表示，國軍可以突破中國解放軍全面性的封鎖，而且也有信心、有能力，靠國軍便足以因應。依舊是阿Q式的樂觀自信。

陸媒稱，10月27日台灣舉行海空聯合作戰操演，在全自動化武器流行的現在，康定級護衛艦的副砲與防空導彈仍須艦員鑽到內部手動操作。並評論馮世寬一臉正經地講笑話，正是笑話高手具備的專屬特質。

(中時)