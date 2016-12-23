《時來運轉》英超耶誕快車 曼聯拚翻身
從耶誕節到新年假期的英超「耶誕特快車」周末啟動，目前排名第6的「紅魔」曼聯挾著3連勝氣勢，在台北時間26日深夜遭遇倒數第3的「黑貓」桑德蘭，接著碰上米德斯堡、西漢母聯也都是後段班球隊，有機會在新年開始就殺入前4。
歐洲各大足球聯賽進入「冬歇期」，著眼於收視率、票房的英超反倒在假期中排入3輪密集賽事，被稱為「耶誕特快車」，強力考驗各隊的板凳深度。
然而各隊的賽程難度不一，暫居龍頭的切爾西最爽，11天踢3場最為從容，而且連第3場作客都是對上同處倫敦的熱刺隊，毫無舟車勞頓之虞，很有機會一舉擴大領先優勢。
曼聯的賽程沒有切爾西那麼好，但比起暫居第2的「紅軍」利物浦，得在6天內踢3場，包括明年1月1、2日連續出賽，曼聯10天踢3場且都對上後段班球隊，也算游刃有餘。
紅魔本季請來葡萄牙名帥穆里尼歐，上半季仍在磨合期，不過新簽的「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇、法國「魔人」普巴與亞美尼亞隊長姆希塔良逐漸進入狀況，目前僅落後第5的熱刺3分，與第4的兵工廠也才4分差距，有機會迎頭趕上。
有趣的是，曼聯26日晚間要遭遇桑德蘭，也要碰上昔日被紅魔球迷罵得臭頭的前教頭莫耶斯。莫耶斯在2013年頂替榮退的傳奇教頭佛格森，卻把歷史輝煌的曼聯帶到跌出英超前6，踢了34輪就下台一鞠躬，後來去西甲執教皇家社會也灰頭土臉。這也是莫耶斯離開後首次回到老特拉福球場對決紅魔。
(中時電子報)
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