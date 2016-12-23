與普丁親近 美參院要嚴審國務卿提名人提勒森

美國總統當選人川普再掀波瀾，與俄羅斯總統普丁同天表示要發展核武。美國聯邦參議院則排定將在明年1月20日川普宣示就職前，先行展開國務卿提名人確認聽證會，誓言將嚴格詢問與俄羅斯和普丁關係密切的提名人艾克森美孚石油公司執行長提勒森。

參院外交委員會計劃這項國務卿提名人確認聽證會將分兩部分，第一部分將在明年1月11日召開。屆時將分別從提勒森對外交的認識，包括將如何因應美國當前面臨的國際挑戰、財務情況，包括是否完全脫離艾克森美孚石油公司，以及他和俄羅斯的關係幾個面向，展開嚴格審慎詢問。

參院民主黨少數領袖舒默表示，美國聯邦參議院向來有豐富經驗和傳統，慎重審核國務卿提名人，誓言民主黨將嚴厲詢問提勒森，尤其是他與俄國的關係，以及個人財務。

參院外交委員會主席、共和黨籍的寇克23日則發表聲明盛讚提勒森，指出提勒森在獲得川普正式提名3天後，便填好問卷調查，這比當初希拉蕊．柯林頓獲歐巴馬提名為國務卿花了17天時間，才交出問卷調查，快且有效率。

不過，據了解，提勒森雖交出了問卷調查，但尚未說明個人財務情況。儘管川普讚揚提勒森與世界領袖的關係「無人能比」，美國兩黨國會議員質疑，艾克森美孚和莫斯科生意往來密切，提勒森也與俄國總統普丁走得太近。

若提勒森順利過關，他將是第一位無外交經驗、未在政府任過公職、未服過兵役的美國國務卿。

(中時)