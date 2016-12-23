與普丁親近 美參院要嚴審國務卿提名人提勒森
美國總統當選人川普再掀波瀾，與俄羅斯總統普丁同天表示要發展核武。美國聯邦參議院則排定將在明年1月20日川普宣示就職前，先行展開國務卿提名人確認聽證會，誓言將嚴格詢問與俄羅斯和普丁關係密切的提名人艾克森美孚石油公司執行長提勒森。
參院外交委員會計劃這項國務卿提名人確認聽證會將分兩部分，第一部分將在明年1月11日召開。屆時將分別從提勒森對外交的認識，包括將如何因應美國當前面臨的國際挑戰、財務情況，包括是否完全脫離艾克森美孚石油公司，以及他和俄羅斯的關係幾個面向，展開嚴格審慎詢問。
參院民主黨少數領袖舒默表示，美國聯邦參議院向來有豐富經驗和傳統，慎重審核國務卿提名人，誓言民主黨將嚴厲詢問提勒森，尤其是他與俄國的關係，以及個人財務。
參院外交委員會主席、共和黨籍的寇克23日則發表聲明盛讚提勒森，指出提勒森在獲得川普正式提名3天後，便填好問卷調查，這比當初希拉蕊．柯林頓獲歐巴馬提名為國務卿花了17天時間，才交出問卷調查，快且有效率。
不過，據了解，提勒森雖交出了問卷調查，但尚未說明個人財務情況。儘管川普讚揚提勒森與世界領袖的關係「無人能比」，美國兩黨國會議員質疑，艾克森美孚和莫斯科生意往來密切，提勒森也與俄國總統普丁走得太近。
若提勒森順利過關，他將是第一位無外交經驗、未在政府任過公職、未服過兵役的美國國務卿。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。