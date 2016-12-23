壽山國中挑戰「人機圍棋」對弈。（吳江泉攝）

壽山國中挑戰「人機圍棋」對弈。（吳江泉攝）

臉書棋王黑森林(DarkForest)從虛擬變身機器人，今天（23）進入壽山國中校園，與學生展開一場精彩的「人機圍棋」對弈；壽山國中圍棋隊力戰「黑森林」，雙方運用高科技人工智慧對決，現場顯得精彩有趣，也吸引不少師生到場觀戰。

棋王「黑森林」具有高達18萬套對戰棋譜，在這場「人機圍棋」對決中，是對手，也是圍棋老師，除了要打敗壽山國中圍棋隊，對決過程中，「黑森林」從虛擬變身機器人，現場加入壽山國中圍棋隊，以語音搭配有趣動作，提示隊友3種可能擊敗自己的方法，讓圍棋隊自行從中判斷，以自己方式思考下棋，或選擇「黑森林」提示的棋步。

「人機圍棋」對弈為2017IRT適性學習暨評量小老師機器人國際平台啟動交流會活動，由高雄市政府教育局、國立臺南大學知識應用暨網路服務研究中心與日本首都大學東京CCS研究中心，長期合作共同建構人工智慧機器人計畫，於今天特別展現合作的成果。

對弈過程中，「黑森林」機器人頻頻載歌載舞炒熱現場氣氛，有圍棋五段實力的二年二班學生巫柏緯說，「黑森林」實力非常強，資料庫裡豐富的對決棋譜，下每步棋，「黑森林」幾乎不用思考，同時還能即時評估兩隊勝負死亡交叉線，但隊友仍是全力對決，讓「人機圍棋」對弈非常有趣。

這場精采的對弈，透過互聯網緊密結合，雲端資源即時傳遞到學習端，讓學生能體驗到更為多元數位學習。壽山國中校長吳峻毅表示，長期致力推動智力運動圍棋項目發展，在年度比賽中獲獎無數，是南台灣圍棋發展的指標學校。

(中時)