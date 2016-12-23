動物園歡慶耶誕節 淺山動物報佳音

耶誕佳節到來，台北市立動物園今天說，耶誕週末活動除有石虎、梅花鹿等台灣淺山動物報佳音外，還有木柵國小弦樂團音樂會，歡迎民眾到場歡慶佳節，還可寫卡片掛在耶誕樹。

動物園說，耶誕節將至，金剛猩猩「迪亞哥」22日檢疫期滿，順利由檢疫舍移往非洲動物區，獸醫師也替「迪亞哥」做完整健康檢查，目前「迪亞哥」正在非洲區適應室內、外的新環境，保育員會依天候及「迪亞哥」適應狀況，調整活動空間，民眾來動物園過耶誕，不妨到非洲區探視金剛猩猩「寶寶」，也可能巧遇「迪亞哥」。

動物園表示，今年也是由圓山遷往木柵滿30週年的日子，最受矚目的「30-Must-See」寫生比賽順利落幕，藉著耶誕假期，也邀請得獎民眾到場，並一起體驗佳節歡樂氣氛。

為推廣淺山動物保育，動物園在今年耶誕節特別選擇台灣淺山動物為民眾報佳音，目前淺山物種因棲息地與人類生活環境相近，生存受到嚴重的威脅。

動物園近年來也積極保育台灣淺山物種，像是穿山甲、石虎、臺北赤蛙、梅花鹿、歐亞水獺等，保育成果非常亮麗。

民眾在耶誕節來動物園，可看到大門廣場上的耶誕樹會掛滿淺山動物的代表造型圖片，希望藉此機會讓民眾更加認識可愛的淺山動物。

動物園說，耶誕節當天還有木柵國小弦樂團的音樂會，也歡迎民眾在現場寫下動物祈福卡，把自己創作的獨一無二的專屬小卡，掛在動物園的耶誕樹。1051223

(中央社)