完備軌道路網 中市再提屯區捷運計畫

交通部日前審查通過台中捷運藍線，台中市政府再提出另一條從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至北屯的屯區捷運路線，將與綠線形成環狀路網。

台中市交通局長王義川今天表示，連結海線沙鹿至台中火車站的捷運藍線計畫，日前已獲得交通部複審通過；雙港輕軌則自台中港、台中國際機場進入水湳經貿園區，並與捷運綠線銜接，進入干城轉運中心後也將進入大里霧峰地區，預定明年初即可完成可行性研究報請交通部審核；捷運綠線延伸至彰化的可行性研究，也在上個月函報交通部審查。

王義川指出，由於大里、霧峰、太平地區快速成長，也亟需捷運系統，因此除雙港輕軌延伸至大里、霧峰的計畫外，市府也提出另一條從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平，再轉至北屯的捷運路線，將與綠線形成環狀路網。

有關大台中的大眾運輸量，交通局預測分析出8條主要輸運走廊，包含「台中火車站-東海-沙鹿-台中港」、「台中火車站-水湳-台中國際機場-沙鹿-台中港」、「台中火車站-北屯-潭子-豐原」、「台中火車站-大慶-烏日」、「台中火車站-大里-霧峰」、「台中火車站-太平-大坑」、「大里-太平-霧峰」、「豐原-神岡-大雅-西屯」。

其中前5條廊帶與大台中山手線、捷運藍線及雙港輕軌軌道路網相符，其餘3條市府也進行軌道系統可行性評估，並爭取中央支持，以加速建設台中軌道完整路網。1051223

(中央社)