宜蘭軍方營區開放 民眾可試乘雲豹甲車
為展現國軍戰力，國防部今年最後一場營區開放活動將在明天於宜蘭三星紅柴林營區登場，屆時除可欣賞神龍小組高空跳傘，還可試乘雲豹八輪甲車。
國防部「105年國防之旅－營區開放」活動，明天上午8時30分到下午3時30分，將在三星鄉紅柴林營區登場，軍方單位今天實施全兵力預校。
國防部說，明天動態表演節目分為上、下午2個場次，上午項目包含陸軍儀隊演出、神龍小組高空跳傘、阿帕契直升機和黑鷹直升機編隊飛行、陸軍專校戰鼓隊、鼓號樂隊、蘭指部綜合格鬥，還有陸軍特戰指揮部的戰技表演等；下午場次為陸軍儀隊操槍表演及舞龍表演等項目。
此外，現場還展有AAVP7A1兩棲突擊車、M60A3戰車、阿帕契直升機、黑鷹直升機等戰力裝備，民眾更可搭乘雲豹八輪甲車在營區繞行。靜態表演節目包含有人才招募、園遊會、藝文展覽、志願役營舍參觀等活動。
國防部表示，明天參訪民眾須憑中華民國身分證進入營區，若沒有攜帶證明文件不得進場；外籍、陸籍配偶尚未取得中華民國身分證前，應由中華民國籍配偶陪同入營，且出示相關證件。營區禁止攜帶寵物及使用空拍機。
國防部說，國道客運宜蘭與羅東兩大轉運站從明天上午6時30分起，備有免費接駁車前往活動會場，歡迎民眾利用。1051223
(中央社)
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