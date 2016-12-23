蔡總統期許 中、桃發展出嶄新合作模式

圖說：台中市長林佳龍（左1）與桃園市長鄭文燦（右1）今（23）日在蔡英文總統（中）的見證下，共同在台中市政府簽署合作備忘錄，啟動跨市合作機制。（劉朱松攝）

台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦今（23）日在蔡英文總統的見證下，共同簽署合作備忘錄；蔡總統期望透過今日論壇交流，台中、桃園市可發展出另一個超越傳統空間、距離的「嶄新合作模式」，不論是電子票證服務整合、雲端學習教育資源，還有觀光、運動及產業轉型的合作，目標就是「打造有效合作、解決問題的治理模式」。

繼中彰投苗區域治理平台後，台中市再與桃園市啟動跨市合作機制，針對棒球運動、青年創業、產業及觀光等面向，展開6大面向及24項合作提案，包括運用數位智慧，推展雙方電子票證服務整合及多元化應用；共享文教資源，促進影視文化產業合作，共同培育優質人才；推動棒球運動交流，並藉由大型賽事，整合體運資源，加速相關建設發展。

另外，包括啟動策略性創投合作，健全產業生態，協助青年創新創業及在地產業升級；加強觀光跨域合作，聯手打造台三線客庄軸線，為城市行銷加值；布局全球，強化交通運籌合作，發揮台灣的亞太核心區位潛力。

蔡英文認為，2014年提出區域聯合治理的理念，台中市、桃園市，在市長林佳龍、鄭文燦的努力下，扮演「領頭羊」角色，今日這兩個最重要的新興城市進一步同心協力，加強區域治理與地方合作能量，相信這樣的努力將成為城市之間合作典範，因此，她特別出席表達最大的肯定。

蔡總統也提到，今日城市論壇主題「青流：新力，興利」，台中跟桃園陸續升格為人口不斷成長的直轄市，這兩個城市的成長，將成為台灣經濟、社會轉型過程一股動要新的力量。

她並指出，兩位市長曾在台灣職棒冠軍賽中，進行一場小小的賭注，成功創造話題，帶動棒球熱潮，兩個城市從彼此較勁到合作，合作範圍從體育擴及數位、觀光、文化教育，及影視發展等不同面向，現在兩個城市都已成為台灣經濟發展過程中，扮演非常重要的引擎。

蔡總統強調，中央政府「五加二」產業創新計劃，其中，智慧機械之都，是以台中為核心；亞洲矽谷計畫則落腳桃園，兩者都是政府將全力發展的重點方案，透過台中、桃園兩個城市的合作，相信兩個方案將能更進一步的串連，創新能量結合製造雄厚的基礎，各自發展彼此壯大，發展出新興城市的極大潛力，面對國際競爭可以形成最強的「國家隊」。

她表示，我們正在改變台灣，地方政府身處第一線最重要的夥伴，最關鍵的工作要靠地方政府負責執行。台中、桃園已經為政府8年20萬戶社會住宅目標展開具體行動，同時長照2.0示範工作，也已經展開，國家未來基礎穩固與否，都必須視目前推動工作的成果而定；台灣是否進步，必須看地方政府治理的能力與品質，甚至最重要的執行力，政府必須落實區域聯合治理，讓有限資源發揮最大效用。

對於林、鄭兩位直轄市長，蔡總統肯定他們不只全力推動市政建設，同時在區域事務管理與合作上付出相當大的努力，先後建立「中彰投苗」及「桃竹竹苗」區域治理平台，在交通、觀光等區域建設上展開協調。

林佳龍表示，他與鄭市長認識30年，同時屬於野百合學運世代，前後擔任行政院新聞局長，台中、桃園是兩個非常年輕新興的直轄市，也是區域中心都市，今日透過論壇交流學習新興城市發展經驗，論壇以青年人為主題，面對交通、產業轉型、青年創業、文教等問題，市府團隊定期交流經驗，也感謝蔡總統見證支持。

林佳龍強調，中央政府相當重要地方政府推動國家政策上的角色，包括「五加二」產業創新計劃、陸海空運的串連等，這些合作項目希望透過論壇，讓區域治理的成果進一步擴展，建立更緊密的合作關係，整合兩個城市的成長動能，成為台灣下一階段發展動能。

鄭文燦則說，他與林市長在職棒冠軍賽中的「尬場」，這中間沒有輸贏，贏的只有成功創造職棒熱潮，台中市是一個相當有魅力的城市，桃園也是一個發展相當快的城市，兩邊具有「強強互補」作用，可以合作項目相當多，包括產業、教育、文化、觀光及城市治理經驗等。

台中與桃園兩個城市除了直轄市長最年輕、城市人口結構也最年輕，年輕人在城市追求夢想，需要工作上、住宅上、文化上的協助，兩邊城市針對年輕人需要交換意見，希望讓台灣下一個世代看到希望，提供充足照顧年輕人的方案。

(工商)