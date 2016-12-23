冬季不怕冷的關鍵在足部 3個泡腳重點改善下肢循環
冬天四肢保暖尤其重要，尤其是足部保暖，有許多醫師建議用溫熱的水泡腳是身體保暖與保健身體的最佳方法，泡腳對身體還有那些好處呢？
中醫觀點認為足部是人體經絡的集中處，膝蓋以下到腳底有許多穴道與身體五臟對應，足部血液循環好，有助活絡身體機能；而西醫認為人體血液約有一半集中在下肢靜脈，若下肢靜脈回流良好身體的血液循環就好，而下肢的肌肉與關節運動有助於下肢靜脈回流順暢，但現代人大都缺乏運動，易造成下肢靜脈滯留導致靜脈曲張，除了四肢容易冰冷之外，還會影響心肺功能。
建議跑腳後應馬上把足部擦乾，避免熱能流失，目前市面上也推出泡腳機，有溫度偵測及加熱的功能，幫助維持水溫，不過提醒民眾泡腳時應注意以下細節：
1. 水溫：建議水溫在38-42度C略高於體溫即可，可溫熱足部又會過熱。
2. 水位：水位高度以可浸泡到腳踝為主。
3. 泡腳時間：建議泡腳時間15-20分鐘即可，且在睡前30分鐘泡腳更有助入眠。
泡腳被視為是養生的方法，但若是足部有傷口或扭傷的情況不建議泡腳，避免加重發炎情況，另外，糖尿病患者末梢神經感覺異常，對於溫度冷熱感覺不明顯，建議應遵循醫師指示再泡腳。
(中時電子報)
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