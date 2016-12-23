鄭爽突神隱2個月 爸爸曝背後真相
大陸女星鄭爽因演出《微微一笑很傾城》爆紅，但近日被發現她缺席新戲宣傳，連工作室微博都停在8月中，近2個月沒公開露面，讓不少人猜測她要退出演藝圈，今(23日)她的父親傳了一封信給粉絲，透露她消失的真相。
鄭爸在信中透露，鄭爽是個會默默做事情，但有什麼事都不會輕易說出來，她因為粉絲對她的愛與關注感到壓力，怕辜負大家的期待，他們做父母的也懂得給女兒一點時間放空，找回自己的價值，「我告訴她粉絲的喜歡不是給妳壓力，而是希望妳真正的開心」。
而他也表示鄭爽對自己演戲目的感到迷惘，太多的商業模式讓她困惑，「是微博的關注還是商業的代言」、「沒有這些就說明不了自己的價值嗎」，她想傳播給社會的是社會文化，而不是商業價值的傳播筒，希望大眾能給她點時間，讓她找到表達自我的方式。
(中時電子報)
關鍵字：鄭爽、
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