台灣省進出口公會聯合會民事訴訟案 一審選舉無效

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包括台中市、台中縣、台南市、台南縣，及高雄縣等5個進出口公會，針對台灣省進出口公會聯合會今年5月26日理監事及理事長改選，提起選舉無效的民事訴訟案；結果，台北地方法院日前判決五都進出口公會一審勝訴。

這是五都進出口公會，繼提出省聯合會會員保留案一審勝訴之後，再一起贏得省聯合會選舉無效民事訴訟案的一審勝訴。

台北地方法院一審判決台灣省聯合會今年5月26日第23屆第一次會員代表大會通過決議案，應予以撤銷，等於認為當天的理監事及理事長選舉無效。

對此，台灣省進出口公會聯合會監事會召集人謝俊煌表示，有關上述選舉無效民事訴訟案，法院一審判決五都進出口公會勝訴後，省聯合會已決定上訴，且民事訴訟案須二審定讞，才算數，在此之前，省聯合會的一切會務照常運作。

不過，台中市進出口公會理事長王連應強調，五都進出口公會最近將行文給內政部人團司，要求恢復五都公會在省聯合會的會員行使權利，且因五都公會都是合法會員，他呼籲內政部也要遵守司法機構的判決。

(工商)