冬季紅爆來襲！研究：PM2.5致肺阻塞死亡率增

鄭世隆說，過去醫界一直認為PM2.5與肺阻塞相關，今年美國胸腔期刊連續兩期刊登已有研究證實，兩者間的確有直接關聯。圖片來源：健康365

空汙真要命！近日中國大陸霾害嚴重，有超過1/7面積被霧霾籠罩，河北石家莊PM2.5指數更是超過一千，台灣空氣品質也不佳，醫師提醒，最新研究顯示，空氣汙染會嚴重影響肺阻塞病患，甚至造成疾病急性發作，PM2.5濃度每增加10微克，肺阻塞病患的住院率就增加3％、死亡率增2％，空汙嚴重時病患應避免外出，並記得戴口罩。

68歲的許國，曾在國防部中科院擔任飛彈技術員，看似威風的職業卻讓他的呼吸道健康狀況ㄧ步步走向惡化，原來許伯伯每天工作時吸刺鼻的化學物質，使他飽受胸悶、喘、難以呼吸之苦，每年秋冬都因喘到吸不過氣而必須住院一周以上，許伯伯一直以為是罹患氣喘的原因，沒想到是肺阻塞造成。

亞東醫院胸腔內科主任級實證醫學中心主任鄭世隆表示，世界衛生組織(WHO)統計，全球超過2億1千萬名肺阻塞患者，2012年全球超過3百萬人死於肺阻塞，預估2020年患者死於肺阻塞人數將高達830萬名；台灣40歲以上成人，平均每4人就有1人罹患肺阻塞。肺阻塞患者以男性居多，最主要致病原因為吸菸，其次為暴露在具有油煙、粉塵、或是像許伯伯一樣身處化學物質環境，甚至近年研究發現，PM2.5細懸浮微粒也都是誘發肺阻塞的原因。

鄭世隆強調，罹患肺阻塞的患者，有90%是因抽菸而起，剩餘的10%致病原因是與暴露在具有油煙、粉塵、化學煙霧等因素相關。雖然肺阻塞患者以男性為大宗、且好發在年長族群身上，但近年觀察到有年輕化趨勢，根據統計「台灣40歲以上成人，平均每4人就有1人罹患肺阻塞」，原因與抽菸年齡層下降有關，有不少人從國小或國中就開始抽菸。此外，鄭世隆也提到，女性抽菸人口的增加，在臨床觀察中發現，女性患者有逐漸增多的現象，10個女患者中約有5位都有抽菸習慣。

現在醫界研究更發現，PM2.5細懸浮微粒也是誘發肺阻塞的原因。鄭世隆說，過去醫界一直認為PM2.5與肺阻塞相關，今年美國胸腔期刊連續兩期刊登已有研究證實，兩者間的確有直接關聯。該研究指出，PM2.5濃度每增加10微克，住院率增加3.1%，死亡率增加2.5%；更要留心的是，PM2.5平均濃度高於75微克，就會提高肺阻塞患者急性惡化發作比例。對照環保署最新公布的空氣品質指標(AQI)顯示，PM2.5為75微克即為紅爆等級5，尤其國內秋冬兩季因東北季風挾帶大陸霧霾來台，導致PM2.5濃度相對較高，民眾千萬不可掉以輕心。

不過，鄭世隆表示，現在肺阻塞治療有了新的突破。最新出爐的2017年全球慢性阻塞性肺疾病治療指引，針對肺阻塞患者的治療提出123原則，也就是輕度肺阻塞患者，以單方支氣管擴張劑為主；中重度者用複方氣霧噴劑治療；反覆急性惡化者，可複方氣霧噴劑加吸入性類固醇治療。與單方相比較，使用複方氣霧式噴劑12周，肺功能增加86.6%；且對於過度性呼吸困難指數，有55%患者能達到有效的改善，提高患者生活品質。

(中時電子報)