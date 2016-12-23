智光學子化身總鋪師！辦桌向父母、師長謝恩
畢業生化身總鋪師！智光商工餐飲管理科今（23日）中午舉辦畢業成果展，學生們透過「辦桌」方式，對父母親及師長表達感謝之意，學生們一大早就在校內廚房忙進忙出，將3年來的學習成果及滿滿的愛，透過菜餚方式呈現。
今年畢業成果展以「純粹年代」為主題，餐飲文化不斷演進，師生們都認為，餐飲未來的新風貌是「單純、天然、健康」，利用「在地食材」加上天然的調味，盡量避免過多的烹調，讓每位食用者更健康、沒有負擔。
師生們一大早就到校內忙進忙去，從菜單、食材採買、烹調、擺盤、餐桌擺設、服務、服裝、表演等，通通一手包辦，展現出學生的創意與活力；活動一開始，安排精心準備的上菜秀，搭配日本火紅的神曲「PPAP」，逗得全場家長笑聲連連。另外，活動中各班代表向導師們獻花，師生們在歌聲中互相擁抱，相當溫馨。
學生趙宏軒說，從10月開始準備籌畫，菜單問題讓同學們爭執連連，大家都有各自想要獻給父母的菜餚，還好經過師長溝通，讓彼此的創意料理融合在一起，看到父親坐在餐桌，感覺很有成就感、很開心。
「這是3年來的學習成果！」學生邱筠慈說，所有的成果都是同學們一起分工，剩下半學期即將要畢業，辦桌的過程，都成為最美的回憶，透過活動，反而讓同學們更熟悉、更靠近。
校長林埔生強調，食材盡可能使用有產銷履歷認證，歷經多次試作，不論是台式料理或是西式料理，均是同學3年來的認真學習的成果。
活動的設計安排上，讓餐飲畢業班的孩子盡展才華，有原住民豐年祭舞蹈、創意出菜秀、歌唱表演、幻影魔術秀以及鋼琴四手聯彈等，讓家長在味覺上不僅能吃的安心，在視覺上能看的更歡心。
(中時)
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