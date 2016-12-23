驚傳與網紅熱戀？ 彭于晏工作室駁：無私交

彭于晏傳與網紅熱戀?官方工作室駁斥。(圖/新浪娛樂微博)

昨天因為蔡依林與錦榮分手，而意外榮登微博熱搜冠軍的彭于晏，也讓兩人昔日緋聞再度受關注，不過有網友卻爆料他與大陸兩名網紅的戀情，對此彭于晏工作室特別發聲明澄清，彭于晏與兩位當事者完全沒關聯。

彭于晏工作室聲明稿全文。(圖/彭于晏工作室微博)

彭于晏出道以來，鮮少與女明星傳緋聞，雖然曾與蔡依林傳出一段情，但兩人至今始終都未承認，不過根據《新浪娛樂》報導，有網友爆料，擁有百萬粉絲的網紅張大奕以及夏夏，兩人都與彭于晏有過一段情，對此讓彭于晏工作室發聲明駁斥「有人意圖散布彭于晏不實消息，意圖誤導觀眾觀感，此外彭于晏與爆料中的當事者，私下絕無任何交集」，最後更嚴正聲明，未來若再發生類似事情，為了維護聲譽絕對會訴諸法律。

(中時電子報)