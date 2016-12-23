嬰兒遭虐、猝死頻傳！優質托嬰中心哪兒找？

托嬰中心評鑑網將成為全台媽媽最愛的網路集散地，滿足各個年齡層寶寶的需求，期盼聚焦在家人和寶寶的權益和健康，讓寶寶可以快樂成長。圖片來源：健康365

新聞上不時有虐嬰、猝死的案件頻傳，保母情緒管理不佳，對嬰兒甩耳光、粗暴拍打的事件時有所聞，從中不難發現全台現有的托嬰中心品質良莠不齊，隨著現代家庭型態的轉變，雙薪家庭蔚為主流，忙於工作的父母面對家中未滿2歲的嬰幼兒，卻擔心托嬰中心可能照顧不成反造成傷害，蠟燭兩頭燒該怎麼才好呢？

為了讓家長對台灣的托嬰制度更放心，今年12月起將在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市陸續舉辦托嬰中心評鑑，依據家長最在意的資料透明度、環境衛生、安全設備、保母、料理人員的證照審核、教材教案等等，確保嬰幼兒可在健全的環境、充分的托育資源有利健康成長；同時也可確認保母的素質是否達到水準之上，不只要掌握嬰兒的健康狀況，面對噎到、刮傷、撞到等等意外事故，擁有即時照護的處理能力。

對於父母來說，應當重視如何正確篩選托嬰中心，以及托嬰後如何隨時掌握寶寶的狀況。建議家長在選擇托嬰中心時，除了多加比較、精心挑選之外，更可藉由專業評鑑網為家長把關，找到符合需求的托嬰中心，提升托育服務的品質。

評鑑網不只可以掌握全台托嬰中心的第一手資訊，瞭解托嬰中心是否合格，更提供實用的母嬰新聞，從新生兒、1-3歲、3-6歲，甚至是生育、懷孕、坐月子的資訊，讓現代媽媽在育兒方面有更多瞭解。打造三大重要區塊：豐富內容新聞、嚴選母嬰商品以及全台通過評鑑的托嬰中心！許多媽媽習慣在網路上搜尋產品心得，且依賴網購的方便和迅速，因此網站上會推薦優質育兒產品，嚴選經過認證的商品，避免來路不明的東西，以確保家中寶貝的健康。

除此之外，更分別貼心推出針對保母和家長的兩款APP，經過評鑑的托嬰中心更可下載一款新型聯絡簿App，保母可輕鬆整合負責照護的寶寶名單，記錄寶寶的體溫、喝母奶或配方奶的頻率、食用副食品的狀況、排瀉狀態等等，甚至寶寶如果有服藥需求，也會有服藥提醒的功能，提醒保母記得餵寶寶吃藥。這些功能都將有助保母在照護寶寶的流程上更有效率。每日資料也會匯出成為當日聯絡簿，只要家長下載APP就能瞭解寶寶在托嬰中心的狀態，關注寶寶的健康。

托嬰中心評鑑網將成為全台媽媽最愛的網路集散地，滿足各個年齡層寶寶的需求，期盼聚焦在家人和寶寶的權益和健康，讓寶寶可以快樂成長。

(中時電子報)