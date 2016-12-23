選舉時程風波 洪秀柱：下週再討論
國民黨通過主席選舉時程，引發黨內質疑。國民黨主席洪秀柱今天說，對於中常委姚江臨打算提告，她感到遺憾，國民黨中央委員連勝文的發言可能是誤會，下週常會會再做更多討論。
中華兩岸民族藝術文化交流協會中午舉辦新台灣之子歲末迎新聯誼活動，洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義先後抵達，受到現場新住民熱烈歡迎。
洪秀柱會前受訪表示，21日中常會，沒有鬧得不愉快，任何事情，要進入討論，要大家一起出席；非常遺憾，有中常委沒來開會，很多話沒聽清楚，討論溝通是必須的，因此下週中常會會再做更多討論。
媒體詢問，外界認為是國民黨副主席郝龍斌策動中常委不出席會議，洪秀柱說，她不予置評，也不清楚怎麼回事，還是要多協調溝通，也許建立制度的好意，別人不清楚，這還是她的責任。
對於國民黨中央委員連勝文在臉書發文質疑造成親痛仇快，洪秀柱表示，可能是誤會，她希望黨內任何的會議，有任何身分的人，都應該來開會，來開會，才能了解說些什麼；如果不來開會，就不知道所有的訊息。
國民黨中常委姚江臨打算翻案，並請律師提告，洪秀柱表示，非常遺憾，她並說，其實黨主席選舉投票時程提前，是姚江臨的建議，黨中央原本還沒想到5月投票，是姚江臨提醒要搞清楚、應該是5月，黨中央才把所有法令、規章找出來，詳盡檢查後發現確實如此，因此一切是按黨章規定辦理。
洪秀柱在致詞時也說，她最近心情沉重、負擔重，很難過、心情不好，但看到現場姊妹，一掃心中陰霾。現在面臨很多困難，要改變、改革，一定會受到很多挫折、阻撓，只要心中無私、無我，勇往直前，目標正確，就努力進前。1051223
(中央社)
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