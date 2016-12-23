溫州房地使用權到期 自動續期不收費

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中國大陸商品房土地使用證到期後要如何處理，多年來是在大陸購屋者關切的議題。溫州陸續有20年住房土地使用權到期，大陸國土部今天宣布過渡性辦法，自動續期不收費。

大陸中央電視台新聞官方微博「央視新聞」報導，針對溫州當地20年住房土地使用權到期問題，大陸國土資源部副部長王廣華今天指出，國土資源部、住宅和城鄉建設部會商後回覆，採用「兩不一正常」的過渡性辦法處理，不需提出續期申請，不收取費用，正常辦理交易和登記手續。

據大陸「理財周刊」先前報導，溫州市國土資源部門官員表示，溫州市主城區20年期限土地使用證於2017年年底到期的有600多宗，2019年年底到期的有1700多宗。溫州成為大陸首個房屋土地使用證規模化到期的城市。

溫州已有屋主因為土地使用證到期，商品房二手交易被迫中止，暴露大陸商品房土地使用證到期後如何續期的重大問題。

但有溫州市居民表示，去年上陡門社區的民眾就不斷反應土地使用證到期的問題，但未引起有關部門重視，甚至到處踢皮球。直到今年，這一問題的嚴重性才被揭開。1051223

(中央社)