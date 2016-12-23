國旅卡使用限縮遭質疑 政院：把餅作大

我要評比

中國國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏今天說，台灣非共產國家，嚴格規範國民旅遊卡一半額度要用在團體旅遊對公務人員不公平；行政院說，這是把購物市場的餅作大。

行政院發言人徐國勇受訪表示，各行各業共生共榮，國民旅遊轉型成功，購物市場的餅會作得更大。

行政院昨天拍板明年元旦起將採用國旅卡新制，一半額度新台幣8000元限用於團體旅遊。

王育敏在立法院受訪表示，現在很多家庭自由行，為何一定要限定團體旅遊？「我們不是共產主義國家」，經費使用這麼大限縮，無非就是要補救中國大陸觀光客不訪台的旅遊損失，希望政府從源頭解決問題，否則有點本末倒置。

不過，民主進步黨籍立委葉宜津說，當初設立國旅卡，就是希望用旅遊讓公務員休息，帶動經濟流動，後來各種因素，大家都把國旅卡1萬6000元當消費券，不旅遊也能消費，現在要求一半額度用在旅遊合情合理。1051223

(中央社)