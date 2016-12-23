又是酒駕肇禍!男子開車衝撞路過婦人
33歲王姓駕駛今天（23日）凌晨1點到台中市一家汽車旅館參加朋友生日派對，喝到3點多，期間喝了3、4瓶啤酒，結束後欲返家時，行駛於西屯路2段往文心路方向，不慎撞上路邊停放的汽機車，從1名路過婦人後面撞上，導致婦人雙膝擦傷及瘀傷，雙手掌紅腫，目擊民眾大罵，「酒駕害人害己，太可惡！」
警方指出，涉嫌酒駕的王姓駕駛，今天凌晨行經西屯路2段時，撞上路邊停放的汽車，再推撞路邊停放的兩部機車，再衝進去西屯路2段一家店家的柱子，還從後面撞上1名路過婦人，導致行人雙膝擦傷及瘀傷，雙手掌紅腫，經酒測值達0.52，警詢後遭法辦。
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(中時)
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