最潮辦公配件 日小學「Randoseru」書包爆紅
曾因卡通「櫻桃小丸子」聞名台灣的「Randoseru」書包，在日本當地，幾乎是每個小學生的標準配備，如今更成為當今上班族最潮的辦公配件。這種長方形的後背包，因為外殼是使用堅硬的皮革製成，不僅適合學生們攜帶課本和文具，更成為上班族們裝載筆電、平板電腦等電子產品的新選擇！
據日本時報（Japan Times）報導，曾在台灣因為「櫻桃小丸子」爆紅的「Randoseru」書包，如今被聰明的製造商發現，這種長方形且硬皮的書包，更適合上班族們裝載筆電和平板電腦。東京的高級皮件商土屋鞄製造所（Tsuchiya-Kaban）更推出成人版的限量書包，名為「Otona Randoseru」，售價高達10萬日圓（約2.72萬台幣）。土屋鞄製造所官方表示，「這款的新設計就是為了推廣，讓20至70歲的年齡層都能接受書包。」
位於東京池袋區（Ikebukuro）的知名西武百貨（Seibu department store）內更開幕一間「Randoseru」書包高級專賣店，店內以高級品質的書包為主打，由小牛皮和其他的獸皮製成，其中牛皮版本要價8.4萬日圓（約2.29萬台幣）、其他版本則要價7萬日圓（約1.91萬台幣），顧客能自行選擇黑、海軍藍與棕三種色調。西武百貨認為，這款書包之所以能在上班族族群爆紅，主因是後背包設計能讓他們空出雙手，並有種回到當年童真的歲月感覺。看到這麼可愛的背包，你，心動了嗎？
(中時電子報)
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