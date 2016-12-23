獨家》為盜圖致歉、解身世之謎 專訪《灣生回家》作者田中實加

田中實加（摘自臉書）

長年參與投入「灣生」議題，曾寫作《灣生回家》一書、出資拍攝《灣生回家》紀錄片的田中實加，近日身陷盜圖爭議與身世不清的質疑中，本報剛剛獨家與現人在台中的田中實加取得電話聯繫，得到她的第一手回應。

針對她在臉書貼出的多幅自己畫作，被網友Shinichi Chen一一找出原圖、指名她是「盜圖」一事，田中實加語氣沉著，坦白承認錯誤：「我的確做了不對的事情，我應該要跟這些畫家、大家，與灣生們道歉。」

她表示自己是從電腦中拷貝原畫、用畫圖版用筆修，其中青木美和的畫還用於她今年出版的小說《我在南方的家》書中，「我以為這叫『臨摹』，但我用錯『臨摹』這個詞了，向大家道歉。」她已寫email給所有原圖作者、日本畫家說明並致歉，其中青木美和善意回信，表明知道她與《灣生回家》的故事，對於書中能用到她的畫很開心，只要再版時註明出處即可，田中表示想親自到日本登門致歉，青木本回應不需要，後來答應再商議時間與她相約。

她表示其他幾位日本畫家，也體諒她因無販售行為而並未追究，但她會再設法與他們電話聯繫致歉。目前唯一未聯絡上的是台灣畫家陳美伸，她已到對方臉書留訊息，但尚未取得對方回應。

至於雙馬那幅畫，她說確實是自己臨摹畫出來的，「可以看到馬的下巴和原畫不太一樣。」她也感謝目前4位贊助者，願意等她跑完《灣生回家》相關行程後，再把他們預定的櫻花的畫完成給他們。

面對身世質疑，田中實加斬釘截鐵地說：「問我是不是灣生的後代，我的答案永遠都是『是』。」她表示母親是日本人、父親是台灣人，她的外婆叫田中櫻代，確實是灣生，她在《灣生回家》一書中寫過外婆的故事，但因為她與外婆相處時間不長，很多是經由外婆的朋友口中得知；後來在她出版的小說《我在南方的家》中，以外婆為原型的角色，則因是虛構小說的關係，改叫田中櫻子。

至於其他她家庭中不願公開的部分，她強調：「每個人都有要保護的人。」針對網路上轉載日本本月發行的《台灣映畫》刊物中，產經新聞社原台北支部局長吉村剛史的文章，她則語帶不平地反駁說，吉村文中所稱的那專訪，從頭到尾只有約20分鐘，「他一進來劈頭就問我的父母名字、我家住址。」

田中說自己的日文聽比說好，後來發覺口譯內容和她聽到的日文不一樣，便用日文夾雜英文與吉村對話，但吉村聽不懂，最後怒丟一句：「好，到此為止，妳是騙子，妳可以走了。」遭受這樣的對待，讓她當天哭著離開。

她也澄清自己沒有如吉村文中所寫，承認自己不是日本人，「我最後留下的一句話是，我是台灣人、也是日本人。」

出版《灣生回家》一書的遠流出版二部總編輯黃靜宜表示，她對田中實加的真實身世知情，「那是她蠻大的痛，尊重她有其難言之隱。」她也回憶2013年曾與田中實加一起到花蓮酒廠參與灣生的相關活動，見到灣生老爺爺富永勝等人，得知他們來台領戶籍謄本的過程、感受到他們對田中的感謝，現場也展出田中櫻代的手繪和服，與田中實加一幅油畫原畫，「讓我見識到灣生這件事的真實。」

但她表示盜圖一事讓出版社也很意外，屬實的話的確是錯誤的行為，她鼓勵田中盡快對外發表完整的道歉說明，至於《我在南方的家》中用到青木美和的畫作，「我們也有求證上的疏忽，取得原畫家諒解與同意後，將會在再版時補上畫作出處。」

(中時)