台灣之子歲末迎新聯誼 吳、洪、郝同台出席

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出席「台灣之子歲末迎新聯誼活動」的前副總統吳敦義（左）、國民黨主席洪秀柱（中）、副主席郝龍斌（右）一同上台切蛋糕。（姚志平攝）

出席「台灣之子歲末迎新聯誼活動」的前副總統吳敦義（左）、國民黨主席洪秀柱（中右）、副主席郝龍斌（右）除了寒暄外，互動較少。（姚志平攝）

的國民黨主席洪秀柱（右二）與副主席郝龍斌（右），應邀上台參與表演時，洪秀柱將郝龍斌的手拉到腰間抱著她。（姚志平攝）

出席「台灣之子歲末迎新聯誼活動」的前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌除了一同上台切蛋糕，其他互動較少，先到的洪秀柱與郝龍斌應邀上台參與表演時，洪秀柱將郝龍斌的手拉到腰間抱著她。

(中時)