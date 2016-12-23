黨代表接到民調電話？國民黨：未進行民調

我要評比

國民黨23日下午發布新聞稿，表示有關近日多位國民黨黨代表接到與主席選舉有關之民調電話，國民黨文傳會副主委胡文琦嚴正澄清稱，國民黨近期並未針對主席選舉等議題進行任何民調，請各界勿被誤導。

胡文琦稱，該民調與正式民調公司所做的民調相比，相關問題設計「針對性極強」，接到民調電話的，也多為國民黨黨代表，並不符合一般常態民調的抽樣方法，「懷疑這個電話民調背後另有企圖」，希望所有黨代表都能多加注意。

(旺報)