毛小孩溫暖過耶誕 竹市平安夜開放認養

為幫助遭收容的動物找到幸福的家，新竹市政府響應美國清空收容所日舉辦「耶誕節毛小孩認養」活動，將於24日開放認養動保教育園區的毛小孩，讓牠們溫暖過耶誕。（竹市府動保所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年12月23日

為幫助遭收容的動物找到幸福的家，新竹市政府響應美國清空收容所日舉辦「耶誕節毛小孩認養」活動，將於24日開放認養動保教育園區的毛小孩，讓牠們溫暖過耶誕。

竹市動保所長楊礎遠表示，此活動是響應美國德州動保人士發起的「清空收容所日」，新竹市也由動保所志工發心協助舉辦，認養活動完全免費，由動保所提供寵物晶片登記、絕育及狂犬病疫苗施打，希望在平安夜讓毛小孩找到溫暖的家。

楊礎遠表示，為響應此認養活動，動保所志工不分日夜協助宣傳，希望讓更多人知道此訊息，抽空至園區陪伴及帶毛小孩出籠散步，使毛小孩能適應社會，並協助籌劃與佈置園區，期望有更多民眾關心流浪動物，給予他們更多的愛與關懷。

動保所表示，園區週六開放時間為上午10時至12時，24日當天特別延長到晚間6時，活動也會有獸醫現場參與，為民眾提供專業親切的諮詢服務。

動保所說，認養條件為年滿20歲，請攜帶身分證正本及經過全家人同意，且有適合的飼養空間、具備正確飼主觀念，絕不棄養動物，邀民眾一同參與，和毛小孩一起渡過特別的耶誕節。1051223

(中央社)