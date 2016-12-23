川普挑納瓦洛 陸媒：有真正的理由擔心

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中國大陸媒體今天報導，美國總統當選人川普選擇對中國大陸不假辭色的納瓦洛出掌國家貿易委員會，北京「有真正的理由擔心」。報導還警告可能發生貿易大戰。

法新社報導，川普（Donald Trump）選定由加州大學爾灣分校教授納瓦洛（Peter Navarro）主掌新設立主管貿易和產業政策的白宮國家貿易委員會（NationalTrade Council），這是川普朝向徹底翻修美國經濟政策的最新跡象。

政治素人川普承諾，要把外移海外的美國製造業職缺重新帶回國內。川普攻擊他所形容的中國大陸不公平競爭，是當初選戰的1條主軸。

川普曾讚美納瓦洛是「具有遠見的經濟學家」，不過「環球時報」引述中國大陸專家說，他的鷹派立場純粹是炒作，且他根本「不是中國專家」。

官方「中國日報」社論認為，北京在美國大選期間可將川普反中國大陸論調視為造勢喊話而不予理會，但指派像納瓦洛這樣「對中國有偏見」的人出任具影響力職位，那就「不是鬧著玩的」。

這篇社論說，川普的決定現在已給北京「有真正的理由擔心」，並認為在美陸企應該「高度戒備」。

中國國際商會秘書長于建龍告訴「中國日報」，大陸不希望跟美國新政府發生貿易爭端。

他說：「不過，如果美國繼續對中國商品強行展開不充分的貿易救濟調查，中國別無選擇，必須面對這項挑戰。」（譯者：中央社何宏儒）1051223

(中央社)