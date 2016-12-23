川普挑納瓦洛 陸媒：有真正的理由擔心
中國大陸媒體今天報導，美國總統當選人川普選擇對中國大陸不假辭色的納瓦洛出掌國家貿易委員會，北京「有真正的理由擔心」。報導還警告可能發生貿易大戰。
法新社報導，川普（Donald Trump）選定由加州大學爾灣分校教授納瓦洛（Peter Navarro）主掌新設立主管貿易和產業政策的白宮國家貿易委員會（NationalTrade Council），這是川普朝向徹底翻修美國經濟政策的最新跡象。
政治素人川普承諾，要把外移海外的美國製造業職缺重新帶回國內。川普攻擊他所形容的中國大陸不公平競爭，是當初選戰的1條主軸。
川普曾讚美納瓦洛是「具有遠見的經濟學家」，不過「環球時報」引述中國大陸專家說，他的鷹派立場純粹是炒作，且他根本「不是中國專家」。
官方「中國日報」社論認為，北京在美國大選期間可將川普反中國大陸論調視為造勢喊話而不予理會，但指派像納瓦洛這樣「對中國有偏見」的人出任具影響力職位，那就「不是鬧著玩的」。
這篇社論說，川普的決定現在已給北京「有真正的理由擔心」，並認為在美陸企應該「高度戒備」。
中國國際商會秘書長于建龍告訴「中國日報」，大陸不希望跟美國新政府發生貿易爭端。
他說：「不過，如果美國繼續對中國商品強行展開不充分的貿易救濟調查，中國別無選擇，必須面對這項挑戰。」（譯者：中央社何宏儒）1051223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。