日籍帆船失動力 海巡惡浪中救援
日本籍機帆船「八重山」號，今天上午在10級強風中，經過墾丁海域，船身被落山風吹斜進水，船帆破損，恆春海巡隊緊急救援，拖進漁港。
恆春海巡隊表示，「八重山」號船長是日本人，船上還有1名韓國船員和3名台灣海洋大學的學生，今天上午9時許在墾丁海域1.6浬處，因海象惡劣，帆船失去動力，船身進水及船帆破損，被落山風吹到船身傾斜有翻覆的危險，當時風力7至8級、陣風10級、浪高5至6公尺。
恆春海巡隊獲報後，立即派遣巡防艇緊急出勤救援，約15分鐘海巡艇抵達現場，發現「八重山」帆船在海上漂流，船上共1女、4男在甲板上神情恐慌的等待救援，因現場風勢大海流強，帆船隨時有被吹翻沉沒的危險，海巡人員將帆船以繩索拖帶進後壁湖漁港，船上人員平安。
海巡隊表示，「八重山」號從日本石垣島出發，到花蓮後，3名海大學生上船，跟著一起航行，準備前往高雄，不料在經過墾丁海域因風強浪大差點翻覆。1051223
(中央社)
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