中信打造美式球風 美籍史耐德任總教練
中職中信兄弟球團今天宣布，為強化球隊戰力、打造美式球風，聘請具有美職背景的美籍教練史耐德（Cory Snyder）擔任中信兄弟總教練。
中華職棒中信兄弟隊近3年闖進總冠軍賽，卻都與總冠軍擦身而過，原總教練吳復連交出兵符後，便不斷傳出中信將尋求外籍教練執教。
中信今天表示，中信兄弟球團董事長陳信揚日前飛往美國，親自面試多位具備大、小聯盟經歷的優秀教練，最後決定聘請史耐德。
史耐德2014年至2015年曾擔任美國職棒西雅圖水手隊3A打擊教練，2016年擔任墨西哥聯盟球隊Pericos dePuebla總教練兼打擊教練，帶領球隊勇奪墨西哥聯盟總冠軍，球隊上壘率及長打率皆位居聯盟第2，打擊率則為聯盟第3。
中信提到，明年是中信接手球隊的第4年，球隊面臨重要的轉型期，因應當今世界棒球偏向美式風格，球團將借重史耐德與多位外籍教練的執教經驗，期望帶領球隊於明年球季以全新球風挑戰總冠軍。
史耐德畢業於美國楊百翰大學(Brigham Young University)，大一即獲選為最佳新人，並在大學時期3度入選全美明星隊，1984年入選洛杉磯奧運美國隊先發三壘手，並協助美國隊獲得奧運銀牌。
1984年選秀會克里夫蘭印地安人隊在第一輪選入史耐德，1985年他獲選為小聯盟最佳球員，並於1986年首度登上大聯盟，同年度獲選全明星新人隊。
史耐德1986年至1994年擔任選手時期，曾效力於克里夫蘭印地安人隊、芝加哥白襪隊、多倫多藍鳥隊、舊金山巨人隊、洛杉磯道奇隊等大聯盟球隊。
史耐德總教練預計明年1月中旬抵台，並主持1月18日的球隊春訓，球團後續將再聘請1至2位外籍投手教練，預計1月中旬抵台加入教練團。1051223
(中央社)
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