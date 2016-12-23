對決升溫 民進黨團不連署時力法律修正
民主進步黨立法院黨團書記長劉世芳今天表示，民進黨團會議決定，以後不連署時代力量提出的法律修正案；時力黨團總召集人徐永明說，希望大家不要無限上綱。
立法院議事規則規定，立法委員提出的法律案，應有15人以上連署；其他提案，除另有規定外，應有10人以上連署。不過，除法律另有規定外，得以黨團名義提案，不受連署或附議人數限制。
時力目前在立法院有5席立委。
繼民進黨團總召集人柯建銘宣布不連署時力黨團所提修正案後，劉世芳在民進黨團會議後受訪表示，主要是不要引起爭議，時力有自己的價值，可透過時力黨團提法律修正案，不需民進黨團背書。
她說，長久以來，有民進黨籍立委抱怨明明上週講過的內容，這週變成時力提案。
劉世芳舉例表示，時力籍立委林昶佐提僑務委員會組織法部分條文修正草案，「華僑」改為「僑民」，有4名民進黨籍立委連署，但僑團剛穩定下來，相關方面希望是否不要引起這方面的騷動。
徐永明受訪說，還是要尊重立委自主，且柯建銘上午才找他簽4張不復議聲明，「這樣我以後怎麼敢幫他簽任何東西？」且華僑改僑民，不是民進黨過去立場嗎？1051223
(中央社)
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