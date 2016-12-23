日皇83歲生日 感謝國民思考退位問題
日皇明仁今天歡度83歲生日，在此之前，他在皇宮宮殿會見記者，談到退位問題時表示，非常感謝眾多民眾側耳傾聽，從各自立場出發，設身處地思考。
共同社報導，日皇談到8月展現強烈實現退位意願的影片談話，以及國民之後的態度，未涉及退位相關法律完善舉措的具體言論。
這是日皇先前透過影片發表談話後，首次在正式場合談及有關退位問題的心境。他回顧說：「那是回首作為日皇的自身步伐，數年來對今後應有型態和職責進行的思考。」
影片談話發布後，安倍政府表示「嚴肅看待發言」，並組建有關退位問題的專家會議，傾聽專業人士意見，目前正在推動完善法律的討論。有分析指出，政府以制定僅限現任日皇的特別法為中心展開討論，力爭在明年的例行國會上獲得通過。
日皇在記者會上回顧這一年，談及在日菲邦交正常化60週年之際與皇后一起出訪菲律賓，祭奠了兩國的戰歿者。他思及戰時和戰後稱，「今天的友好關係是在此前大戰中殞命的眾多菲律賓人和日本人的犧牲之上，歷經漫長歲月構建起來的」，「對有機會造訪戰歿者鎮魂之處並祈禱冥福表示感謝」。
日皇在記者會上還顧及了東日本大地震和熊本地震等的災民，追憶均於10月去世的叔父三笠宮親王和泰國國王蒲美蓬。1051223
(中央社)
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