兩岸新共識 陸學者：須突破兩個困難點

大陸學者王英津今天對於兩岸如何討論新共識，做進一步說明。首先，要從憲法的論述出發，領土及於大陸，才能與一中連結；再來，兩岸不能是國與國以及中央與中央的關係。

國立政治大學東亞研究所與中國人民大學國際關係學院今天舉辦第12屆「兩岸和平研究學術研討會」。中國人民大學政治學系教授王英津出席討論「變遷中的兩岸關係」，並作上述表示。

亞太和平研究基金會副董事長陳忠信則反問陸方學者，過去對岸從來都沒有直接回答，究竟兩岸是正統之爭、還是主權之爭？

中國社會科學院台灣研究所所長周志懷先前表示，不反對在「九二共識」之外，建立具有創造性的替代性共識。行政院大陸委員會主委張小月在立法院向立委表示，認為兩岸應「求同存異」，也有在研究兩岸的新共識。

延續兩岸新共識的議題，王英津今天說，周志懷的說法是一個善意，且具積極意義，台灣目前也在探討積極的論述。他強調，最重要的是要能從憲法表述的論述出發，若台灣能提出，「民共又往前走了一步」。

王英津接著指出，然而「你的領土範圍多大，才有一中的連接」。此外，在憲法下，也不能變成國與國或是兩個中央政府的關係，「這是很困難的兩點」。如果能夠突破這兩點，找到民共的新共識，對緩和兩岸及區域情勢有很大意義。

不過，緊接在後發言的中國人民大學國際關係學院教授時殷弘有不同看法。他說，現狀已經沒有了，如果兩岸要回溫，條件就是接受「一個中國」為主要內涵的「九二共識」。時殷弘說，周志懷的說法只是學者個人觀點。

時殷弘表示，美國總統當選人川普未來對中國大陸不好，台灣就苦了，中美大局和兩岸關係是有聯繫的，但只要台灣有九二共識、一中，「任中美打得很熱鬧，你們就看戲，兩岸關係還是會好」。

亞太和平研究基金會副董事長陳忠信反問陸方學者，「在一中之下，台灣是什麼，中華民國又是什麼？」過去對岸從來都沒有直接回答，究竟兩岸是正統之爭還是主權之爭？

陳忠信指出，台灣和北京存在嚴重戰略互疑，「我覺得你要併吞我，你覺得我要獨立」，應該要進行某類型的溝通機制。若都不講話只用猜的，這是最危險的情況，何況現在面臨的國際環境又充滿懸疑。1051223

(中央社)