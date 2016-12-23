隊史首位美籍總教練 楊培宏：會給予適當磨合期

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中信兄弟找來新總教練史奈德，成為包含兄弟象隊史來首位美籍總教練。(圖/截自網路)

中信兄弟今宣布明年新總教練，將由今年墨西哥聯盟冠軍總教練史奈德掌明年總教練兵符，包含兄弟隊史首次聘請美籍總教頭，領隊楊培宏表示，會給予適當的磨合期。

中信兄弟連續三年在中職總冠軍中鎩羽而歸，11月底宣布教練團改組，一軍教練團幾乎全數做更動，如今確定找來史奈德接任，盼能夠打出新氣象，是否擔心磨合，楊培宏回應，找來外籍總教練，主要在語言溝通上會比較有問題，所以球團會給予適當的磨合期，給予新教練團與選手們配合。

楊培宏也提到，也會先請本土教練團與管理階層多多與新總教練配合，並從中幫忙，盡快讓球隊步上正軌，挑戰總冠軍。

今年球季中職投低打高，中信投手群自責分率也偏高，球團目前還傾向找1至2位外籍投手教練，楊培宏說，目前球團有在積極尋找，也可能透過新總教練推薦人選，資歷部分目前還不方便透露，春訓前所有教練團都會確定。

(中時電子報)