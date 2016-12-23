黨產會三連敗後首勝 中投附隨組織停執案國民黨敗訴

行政院「不當黨產處理委員會」，今年11月2日，作成處分認定欣裕台公司、中央投資公司是國民黨附隨組，依法禁止兩公司處分名下近156億元資產，兩公司和國民黨不服，聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，認為本案並無急迫必要性，和難以回復的損害，今(23）日下午3時裁定駁回國民黨等3件聲請案。這也是黨產會就黨產問題三連敗後首獲勝訴。

黨產會是依據今年10月的聽證會結論，認定國民黨是中投及欣裕台兩公司全部股權的唯一股東，並可隨時指派公司董事及監察人，且得以直接或間接方式實質控制公司包含人事、財務與業務經營等相關事宜，因此作成兩公司是國民黨附隨組織的行政處分。

國民黨方面強調，中投成立資金來源為黨費、特別捐等正當財源，絕非來目政府補助，不服黨產會的處分，和中投、欣裕台提起聲請停止執行處分。

(中時)