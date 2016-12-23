林佳龍：中桃全面性交流 帶動台灣發展
台中市、桃園市今天（23日）簽署2016中桃新興城市論壇備忘錄，台中市長林佳龍在會後受訪時表示，人才往中桃兩大直轄市移入，人口紅利帶來城市治理包括交通、教育等問題，台中、桃園將全面性交流，擴大成生活圈，如同兩大柱子撐起整個台灣，帶動台灣發展；桃園市長鄭文燦強調，合作面遠遠高過競爭面，台中、桃園同樣都是捷運藍線加綠線，以交通為核心帶動都市成長，未來台中、桃園將多交換經驗。
林佳龍表示，台中、桃園地理上接近，交通上高鐵半小時、高速公路約1小時，最重要是台灣最強產業聚落的串連，例如大肚山黃金縱谷60公里如果串連到桃園，台灣中小企業為主的製造業生產基地幾乎皆在這裡，產業聚落提供創業、就業機會。
此外，對台中捷運藍線及桃園機場捷運規畫，林佳龍指出，台中捷運藍線可行性評估在交通部審議通過，大台中山手線也達成共識，台灣須要擴大內需與投資，交通建設正面且長期對社會有利，有助地方發展及促進國際化。
鄭文燦強調，機場捷運預計過年前後通車，捷運是國家進步的象徵，桃園捷運綠線也預計明年開工，台中、桃園同樣都是捷運藍線加綠線，以交通為核心帶動都市成長，未來台中、桃園將多交換經驗。
「合作面遠遠高過競爭面！」桃園市長鄭文燦表示，他與林佳龍一開始就決定以台灣兩個產業最多元化、聚落最完整的城市攜手合作，共同創造台灣發展機會。
鄭文燦說，亞洲矽谷計畫在桃園，桃園在智慧城市、工業4.0等方向皆具有潛力，台中在相關方面表現也相當好，未來亞洲矽谷推動的物聯網產業等，台中也是一個重要基地，包括最近推動航太工業、中科院、漢翔公司、國際機場維修產業等，如果投資愈多，台中、桃園必能同時獲利，未來這方面合作將是百分之百。
(中時)
關鍵字：中桃新興城市論壇備忘錄、林佳龍
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