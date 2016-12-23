興航未按時發津貼 北市勞動局：違反勞基法

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台北市勞動局今天表示，復興航空公司應於12月20日發放各項津貼而未發放，已違反《勞動基準法》第22條第2項工資應全額給付的規定，今天已發函通知復興航空立即改善，後續將依法處以2萬至30萬元不等罰鍰。

復興航空企業工會於12月21日陳情，表示原本應於12月20日發放的11月份外站津貼、夜點費及加班費未發放，勞動局隨即於21、22日至復興航空公司實施勞動檢查。

勞動局指出，據了解，復興航空與勞工約定工資結構包括薪資及各項津貼（含夜間津貼、夜點費、中斷津貼及早晚班交通費），薪資於翌月5日發放、各項津貼於翌月20日發放，11月份薪資已於11月底發給，各項津貼據復興航空表示因人力不足致無法如期發放，預計12月26日發放，金額總計約350萬元。

(中時)