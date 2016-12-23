川普核武擴張論 專家一面倒痛批

美國總統當選人川普今天一則要大幅擴張核武能力的推文，被核武專家幾乎一面倒批評魯莽且不負責。更有專家直言，若照此趨勢發展，世界距離重新回到冷戰也不遠了。

英國廣播公司（BBC）報導，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表示俄國需要提高核武能力數小時後，下月即將就職的川普指出，美國必須「大幅加強與擴充核武能力，直到世界意識到關於核武問題之時。」

但川普在推特上的談話，沒提到其他細節。他的發言人隨後緩頰，稱川普指的是需要防止核子擴散。

川普交接團隊發言人米勒（Jason Miller）解釋，川普「指的是核子擴散所造成的威脅，以及防止這種危機的迫切必要性－特別是在恐怖組織、不穩定及流氓政權之間」。

米勒並指出，川普強調「需要改良與現代化我方的嚇阻能力，因為實力是追求和平的重要途徑。」

據美國的獨立機構「武器管制協會」（ACA），美國擁7100件核武，俄國則有7300件。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普與蒲亭的交鋒升高全球兩大核武超強新一輪武器競賽的可能，但無論是企圖重拾俄國失去的全球影響力的蒲亭，還是即將就任美國總統的川普，都沒明確指出在不久的將來，各自的核子政策是否大幅改弦更張。

川普也因為暗示日本、南韓這兩個過去接受美國核子傘保護的盟邦可能思考發展自身的核武，引發亞洲震驚。

川普這次推文也與美國總統歐巴馬政府執政之初幾個月有鮮明對比。歐巴馬致力要達成無核武世界的象徵目標，此舉讓他贏得諾貝爾和平獎。

歐巴馬還曾和當時的俄國總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）締結新的戰略武器裁減條約（START），對雙方已部署的發射器與彈頭數量均有新的限制。

路透社報導，武器管制協會執行主任金波（Daryl Kimball）說：「無論是總統當選人或總統身份，在不了解像『擴展能力』的聲明所代表的意涵下，就用140個以內的字來改變美國核子政策，這完全不負責任。他勢必讓各國領袖得來猜他的意思，這是不成熟的作法。」

致力防止核武使用與擴散的犁頭基金會（Ploughshares Fund）總裁席林席翁（Joe Cirincione）表示，若川普與蒲亭都想擴張核武，將會使自尼克森政府以來的武器管制努力崩盤。

華府智庫「禁止核擴散研究中心」（Center for Nonproliferation Studies）資深專家龐波（Miles Pomper）指出，川普「鬧劇式的」推特，無法傳達一個「理性的嚇阻政策」，恐將為與俄國與中國大陸軍備競賽火上加油。

他說：「擴張我們的核武，對防止核擴散與核恐怖主義一點幫助都沒有，我們的核武已綽綽有餘。」

法新社報導，專家估計，美國若想取代或現代化所有其三位一體核打擊力量－洲際彈道飛彈、潛艦、轟炸機，未來30年得花1兆美元。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）核子專家希莉（Laicie Heeley）表示，川普推文又不講細節的作法「魯莽」。她說：「放一段這種沒有前因後果及後續的聲明，是最不負責任的事。我們討論的可能是重返冷戰...俄國的用詞已朝此方向，距我們被帶回冷戰也不遠了。」（譯者：中央社陳亦偉）1051223

(中央社)