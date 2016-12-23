飯局妹狂掃已婚富商 蕭彤雯曝妻不如小三主因
27歲「飯局妹」近日被爆專對已婚富商下手，用各種理由使對方只能乖乖掏出錢來，兩年內狠削7500萬，令人咋舌。而常在臉書分享時事看法的主播蕭彤雯，今(23日)稍早便分享飯局妹總能成功得手原因，「男人就喜歡惹人憐愛的女孩兒」，並以自身經驗總結老婆總不如小三主因。
蕭彤雯說，老公出差昨晚才回到台灣，聊到飯局妹，沒想到他竟對此新聞瞭若執掌，蕭彤雯好奇問這些富商明明都是沙場老將，怎麼會傻到覺得會在飯局遇到好女孩？老公則回她：「知道不會是好女孩啊！但不好的女孩也是會有可憐的嘛！就會可憐她嘛！」讓蕭彤雯總結出男人就喜歡溫柔鄉，愛惹人憐愛的女子。
然而妻子不再如外面女人有魅力是有原因的，蕭彤雯笑說，昨晚老公回來，她本想好計畫要好好迎接對方，但真實情況是，當老公開門回來時，她正在把不肯包尿布的兒子抓回來，「我一手抓著尿布、一手拖著瓜瓜的腳，對著客廳大喊『你回來啦？』，然後繼續跟瓜瓜搏鬥」，最後對老公送上的不是湯圓，而是剛換下的尿布，並喊「幫我丟一下」。
蕭彤雯結論說「這就是老婆不如外面女人那樣軟語呢喃的原因」，並直言若讓妻子能「拋夫棄子」，也能在外面變成讓別的男人心動不已、楚楚可憐的那種女人，是因扛下了柴米油鹽醬醋茶，才使妻不如小三，網友也回應：「所以，公主與王子從此過著幸福快樂的日子這種童話故事真的該消滅啦」、「男人就是傻瓜才會對外人好，對身邊的人理所當然」。
(中時電子報)
關鍵字：蕭彤雯
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